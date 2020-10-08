شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة (ALMADINA) يتجه لأعلى -تحليل صباحي- 08-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الأربعاء مرتفعا عند مستوى 13٫90 فلس، وهو أعلى مستوى في اسبوعين، لينجح بذلك في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 13٫50 فلس، في ظل استمرار تقارب كمية التداول من متوسطها الشهري، لذلك نتوقع ان يواصل السهم تقدمه لأعلى لمستوى مقاومته التالي عند 15٫50 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 13٫50 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 13.6 بينما مستوى المقاومة هو 14.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد