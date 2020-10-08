شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجلف (GPI) يتجاوز مقاومة هامة -تحليل صباحي- 08-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهد ارتفاعا خلال تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 21٫30 فلس، متجاوزا مستوى مقاومته السابق عند 20٫50 فلس، كما نلاحظ انطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، مما يشير الى إمكانية ارتفاع السهم لمستويات قد تصل الى 22٫50 فلس كمستوى أول ثم 25٫50 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 20 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 20.8 بينما مستوى المقاومة هو 21.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد