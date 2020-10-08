كويتية (KINV) يمدد مكاسبه -تحليل صباحي- 08-10-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه كما اشرنا في تقريرنا الأخير، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 136 فلس، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم منذ شهر مارس من العام الحالي، متجاوزا مستوى مقاومته السابق عند 134 فلس، مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة 150 فلس مرة اخرى، شرط بقاء السهم اعل مستوى 132 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 134.0 بينما مستوى المقاومة هو 142.0 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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