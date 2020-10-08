شكرا لقرائتكم خبر عن مواشي (CATTL) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 08-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات السهم خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق مرتفعا عند مستوى 193 فلس عند أعلى مستوى له خلال الجلسة وفي ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، مما يعد إشارة إيجابية قد تمنح السهم ارتفاعا لمستويات قد تصل الى 197 فلس كمستوى أول ثم 210 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 180 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 188.0 بينما مستوى المقاومة هو 197.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد