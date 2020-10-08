شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للتأمين (AKHI) يبدا جني أرباح -تحليل صباحي- 08-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 1٫977 ريال، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 2٫03 ريال، مما يعد إشارة سلبية، ولا تعكس المؤشرات الفنية اي إشارات ذات اهمية، لذلك نتوقع استمرار الانخفاض الحالي في عملية جني أرباح قد تصل بالسهم لمستوى الدعم 1٫80 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2٫12 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.93 ريال وبين مستوى المقاومة هو 2.02 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط