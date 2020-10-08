شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بروة العقارية (BRES) يغلق عند أدني مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 08-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الأربعاء منخفضا عند أدني مستوى له خلال الجلسة وهو 3٫422 ريال، مخترقا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 3٫30 ريال كمستوى أول ثم 3٫10 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 3٫55 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3.37 ريال وبين مستوى المقاومة هو 3.48 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط