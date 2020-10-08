شكرا لقرائتكم خبر عن مزايا قطر للتطوير العقاري (MRDS) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 08-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح السهم في الوصول لهدفه السعري المتوقع عند مستوى 1٫32 ريال، والذي يشكل مقاومة دفعت السهم لأسفل ليغلق عند مستوى 1٫241 ريال، مكون نموذج "Dark Cloud” وهو من الشموع اليابانية السلبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 1٫14 ريال كمستوى أول ثم 1 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1٫33 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.18 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.29 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط