اقتصاد الإمارات مرشّح للارتداد الإيجابي في 2021

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

رفع معهد التمويل الدولي توقعات التعافي والنمو الاقتصادي للإمارات من 2.9% في توقعات سابقة في شهر يونيو/حزيران الماضي إلى 3.1% في تقرير حديث نشره أمس الأربعاء. ويتوقع المعهد أن ينكمش اقتصاد الدولة هذا العام بمعدل 5.7% نتيجة تبعات الجائحة؛ لكنه رجح أن يسجل معدل نمو قوي في العام المقبل مع عودة الأنشطة الاقتصادية إلى مستويات طبيعية.

وقال المعهد: إنه يتوقع أن تؤدي تبعات «كوفيد-19» إلى انكماش الاقتصاد العالمي في العام الجاري بمعدل 4.2% ليعود ويتعافى في العام المقبل بنمو يصل إلى 5.3%. ورجح أن يسجل اقتصاد الولايات المتحدة انكماشاً بنحو 5.3% في العام الجاري، لينمو مجدداً في العام المقبل بمعدل يصل إلى 4.4%.

ويتوقع المعهد أن يتراجع نمو الاقتصاد الصيني إلى 2.2% هذا العام، ليعاود النمو بقوة في العام المقبل مسجلاً نحو 8.5%، وبحسب تقديراته يتوقع أن ينكمش اقتصاد الهند هذا العام؛ من جرّاء تبعات الجائحة بنحو 11.3% ليتعافى بقوة في 2021 بنمو يتوقع أن يصل معدله إلى 13.1%. ويرجح أن يصل متوسط الانكماش لاقتصادات الأسواق الناشئة إلى 4.8% في 2020، لتعاود بدورها النمو في العام المقبل وبمعدل 4.2%.

وقال المعهد: إن الركود العالمي هذا العام نتيجة تبعات الجائحة يفوق وبفارق ضخم ما شهده الاقتصاد العالمي إبان الأزمة المالية العالمية عام 2009؛ حيث وصل متوسط انكماش الاقتصادات العالمية وقتها إلى 0.4%.

وقدر المعهد التراجع في الناتج المحلي للاقتصادات المتقدمة في الربع الثاني من العام الجاري بنحو 11.5%، وقال: إن النمو تراجع خلال الفترة نفسها بنحو 10% على مستوى الاقتصادات الناشئة باستثناء الهند والصين.



«فيتش»: اقتصاد أبوظبي ينمو 4.7% في 2022



توقعت وكالة التقييم الائتماني العالمية «فيتش» أن يحقق اقتصاد إمارة أبوظبي معدل نمو حقيقي قوي يصل إلى 4.7% بحلول عام 2022، ورجحت أن يبدأ اقتصاد العاصمة في التعافي من تبعات الجائحة ليسجل نمواً بمعدل 0.6% في العام المقبل، بعد انكماش بنسبة 6.2% في العام الجاري.

وتتوقع الوكالة أن تسجل الإمارة عجزاً في الحساب الجاري بحوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري يتراجع إلى 3% في العام المقبل ولتستقر عند مستوى صفري في 2022.



التقييمات السيادية

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ولفتت الوكالة في تقرير حديث لها حول التقييمات السيادية لدول الشرق الأوسط إلى ارتفاع التقييم الممنوح لأبوظبي (مستقر / AA )، وقالت إن عوامل عدة تدعم التقييم القوي للإمارة وعلى رأسها قوة أصولها الخارجية وارتفاع إجمالي الناتج المحلي للفرد فيها، إضافة إلى الاستقرار السياسي والجهود الفعالة للإمارات بصفة عامة للحد من الاعتماد على النفط وتنويع قاعدة النمو الاقتصادي. وبحسب تقديرات الوكالة تملك أبوظبي ثاني أكبر رصيد أصول خارجية صافي بين الدول التي تخضع لتقييمات الوكالة على مستوى العالم.



اقتصاد رأس الخيمة



وتوقعت الوكالة نمو اقتصاد رأس الخيمة في العام المقبل بحوالي 5.5% بعد انكماش ناتج عن تبعات الجائحة على الاقتصاد العالمي يتوقع أن يصل معدله هذا العام إلى 6.4%. وتتوقع الوكالة أن يواصل اقتصاد الإمارة النمو وبحوالي 2.6% في 2022. وبحسب تقديرات الوكالة يتوقع أن تسجل الإمارة هذا العام فائضاً في حساباتها الجارية بنسبة 30.4% من الناتج المحلي، رغم تبعات الجائحة، ورجحت أن يصل الفائض إلى 24.3 و20.4% من الناتج المحلي في العامين المقبلين على التوالي. وتمنح الوكالة الإمارة تقييم (مستقر / A ).