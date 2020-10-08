شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الطيران الخاص.. هل يحلق مجدداً في سماء صافية؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

ديميتري كورشونوف*

مع تفشي جائحة «كوفيد-19» وتحديداً في شهر مارس/ آذار، أغلقت الدول مجالها الجوي ضمن الإجراءات الاحترازية؛ للتصدي للجائحة، مما أدى إلى انقطاع السبل بعودة السياح والمقيمين في دولة الإمارات من مختلف أنحاء العالم. وباتت العودة إلى الوطن أولوية ملحة؛ لكنها كانت مهمة مستحيلة؛ بسبب تعليق الرحلات الجوية؛ وفرض الحظر على الطيران.

ومع بدء تخفيف القيود على المجال الجوي، تمت الاستعانة بالرحلات الجوية شارتر؛ لإتمام هذه المهمات الإنسانية. ورتبت السفارات في كافة أنحاء الشرق الأوسط؛ لإجلاء مواطنيها من خلال تخصيص رحلات طيران؛ وتم إعادة الآلاف إلى أوطانهم، بالتنسيق بين الحكومات؛ التي استأجرت طائرات؛ لإعادة مواطنيها خلال فترة تعليق السفر.

منذ تفشي الجائحة؛ زاد الطلب على الرحلات الجوية المستأجرة؛ لنقل البضائع والإمدادات الطبية، إلى جانب مساعدة الأفراد الذين تقطعت بهم السبل حول العالم؛ ولم يعد هذا النوع من الطائرات المستأجرة يقتصر على العملاء السابقين من رجال الأعمال والأثرياء والرياضيين والمشاهير.

لقد أدت جائحة «كوفيد-19» إلى توقف أساطيل طائرات الركاب حول العالم، والتي تنقل ما يقارب نصف إجمالي الشحنات الجوية في العالم. وفي ظل التحديات التي أربكت الشركات والاقتصاد العالمي؛ بسبب انخفاض طاقات الشحن المتاحة؛ أصبحت الرحلات الجوية الخاصة الحل الأمثل، والاختيار الأفضل؛ لسد الفجوة بين الطلب وطاقات الشحن المحدودة.

وقد كان هذا الدور نقلة نوعية في مسيرة قطاع الطيران الخاص، الذي لطالما كان حكراً على الأثرياء والمشاهير، نقلة لم تستغرق سوى بضعة أشهر فقط.

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وفي مستهل عام 2020، سجل الطيران الخاص نمواً مطرداً. ووفقاً للإحصاءات والبيانات الصادرة عن شركة Jetnet التي توفر أحدث البيانات حول القطاع، شهدت الرحلات الجوية المستأجرة من وإلى دول مجلس التعاون الخليجي زيادة نسبتها 4.9٪ في شهر يناير/ كانون الثاني على أساس سنوي، وزيادة نسبتها 7.9٪ في شهر فبراير/ شباط على أساس سنوي. ومع بداية تفشي الجائحة، انخفض معدل الرحلات الجوية المستأجرة لدول مجلس التعاون الخليجي بشكل حاد بنسبة 41٪ في شهر مارس على أساس سنوي.

وتابع الطلب انخفاضه مع استمرار الحظر على السفر والحجر الصحي. فقد سجل شهر إبريل/نيسان انخفاضاً حاداً بنسبة 75٪ على أساس سنوي، واستمر انخفاض الطلب خلال شهور الصيف؛ إذ سجل يوليو/تموز انخفاضاً بنسبة 77٪ على أساس سنوي؛ وتعكس هذه الأرقام والنسب مدى المعاناة والتحديات التي تواجه قطاع الطيران بأكمله، وأن الرياح ما تزال تجري عكس قطاع الطيران التجاري.

أما بالنسبة لأولئك الذين يستقلون رحلات خاصة بانتظام، فإنهم يدركون الموثوقية والمرونة التي تميز الرحلة المستأجرة وفقاً لأرقى المعايير المتبعة. وفي الأغلب يكون الطيران الخاص هو الطريقة الأسرع والأكثر أماناً للسفر لحضور الاجتماعات أو الفعاليات الرياضية أو الوصول إلى المواقع التي يتعذر الوصول إليها بواسطة الرحلات الجوية التجارية. لكن المشهد قد اختلف تماماً بعد الجائحة، فقد ساعد مشغلو الرحلات الجوية الخاصة في إجلاء وعودة الأفراد إلى وطنهم، وتم تسيير رحلات طبية؛ لمساعدة المرضى وتغيير طاقم العمل، وتوزيع المعدات والأدوية الضرورية وتأمين طائرات شحن؛ لتوصيل الشحنات الأساسية المهمة.

كما ساهمت الرحلات الجوية المستأجرة في التخفيف من الضغط على سلاسل التوريد العالمية إلى حد ما خلال نقل معدات الحماية الشخصية والأقنعة الطبية والقفازات والإمدادات الطبية.

ومع رفع قيود السفر الجوي اليوم، تواصل شركات مثل: دلتا وورلد شارتر مسيرتها، وتعمل بشكل وثيق مع شركات النقل وغيرها من الشركاء؛ لتوفير أماكن و/ أو خيارات تأجير كاملة.

ومع استئناف الرحلات الجوية، من المتوقع زيادة الطلب على استئجار الطائرات. وقد زاد الطلب على الرحلات الجوية لقضاء العطلات في وجهات مثل موريشيوس ومالطا، مما يعزز الطلب على الرحلات خاصة.

ويتوقع أن يدفع القلق المتزايد للركاب إلى اختيار السفر على متن الرحلات الجوية شارتر، خصوصاً بأن مخاطر التعرض للعدوى أقل ب30 مرة، مقارنة بالسفر عبر الطائرات التجارية، مثل هذه المخاطر قد تكون مهمة جداً بالنسبة للأشخاص الذين يعانون الأمراض المناعية؛ فالسفر عبر المباني المخصصة للطائرات الخاصة؛ يقلل من عدد الأشخاص الذين قد يضطر المسافرون لمخالطتهم.

يذكر بأن قطاع الطيران التجاري والخاص يستهدف المصلحة العامة وخدمة المجتمعات. ولا يمكن لاقتصادات المنطقة والمجتمعات حول العالم الخروج من هذه الأزمة، إذا ما ظلت القيود تحيط بقطاع الطيران.

لقد استطاع قطاع الطيران عبر التاريخ، تجاوز الكثير من الأزمات والكوارث بسرعة عالية؛ وخير مثال على ذلك هي الأزمة التي تسببت بها أحداث 11 سبتمبر/أيلول؛ ومن خلال الدعم الحكومي، وتوفير برامج الدعم المالي في الوقت المناسب، سيتمكن قطاع الطيران من التغلب على الآثار السلبية والاضطرابات التي خلفتها جائحة «كوفيد-19». وفي ظل مواصلة القطاع بالتعامل مع الأوضاع الجديدة، فإن السرعة والتعاون سيكونان هما السبيل الأمثل للتحليق مجدداً بسلاسة نحو التعافي.

* الرئيس التنفيذي لشركة "دلتا وورلد شارتر"