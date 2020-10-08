شكرا لقرائتكم خبر عن ثقافة عمل البنوك مهددة بالعمل عن بُعد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

إليسا مارتينوزي *

منذ أزمة عام 2008، عمل قطاع المال العالمي على إصلاح ثقافة المغامرة المتهورة، حيث وظفت البنوك جيوشاً من مسؤولي الامتثال، واستثمرت في أحدث التقنيات وقلصت المكافآت لكبح السلوكيات السيئة.

ومن الطبيعي أن يشعر القائمون على القطاع بالخوف حيال حدوث تمزق محتمل في النسيج الذي حاولوا جاهدين حبكه. ونظراً لأن كوفيد-19 قد يجعل العمل عن بُعد هو القاعدة، فإن ثقافة البنوك وشركات الخدمات المالية باتت في خطر.

من حيث الشكل، يبدو العمل عن بُعد جيداً حتى الآن. فقد يسرت التقنية على المتعاملين تنفيذ صفقات بأحجام قياسية وتحقيق أرباح غير مسبوقة من المكاتب المؤقتة في المنزل. كما أتاحت تقنيات مؤتمرات الفيديو مثل «زووم» وأخواتها، فرص عقد الاجتماعات المثمرة دون منغصات، واستمر عقد الصفقات عبر أسواق رأس المال، وفي عمليات الاندماج والاستحواذ. ويبدو أن الشركات تعلمت من الوباء درساً مفاده أنه ليس على الجميع الوجود في مكان العمل في جميع الأوقات.

لكن الحياة المكتبية التي انقلبت رأساً على عقب، لا تزال تهدد بتعقيد الأعمال. وقد شجعت مجموعة «جولدمان ساكس» الموظفين مؤخراً على العودة إلى مقرهم الرئيسي، معربة عن قلقها حيال الضرر الذي قد يلحق بثقافة الشركة إذا لم تعد الأمور إلى طبيعتها قريباً. وكان سيرجيو إيرموتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «يو بي إس» المصرفية أكثر وضوحاً حيث قال: «من الصعب على البنوك بشكل خاص،خلق وتعزيز ثقافة العمل عندما يكون الموظفون في منازلهم. يجب أن لا تزيد النسبة الطبيعية للموظفين الذين يعملون من المنزل عن 20٪ إلى 30٪».

وقد تكون معظم البنوك محظوظة في حال أمكن وجود نسبة 20٪ من الموظفين في مكاتبهم في الوقت الحالي. قفي لندن، تحاول الشركات الآن إيجاد طرق لإعادة المزيد من الأشخاص إلى مكاتبهم، بعد أن تراجعت حكومة بوريس جونسون عن توجيهاتها الخاصة بالتباعد الاجتماعي، لكنها نصحت الناس بالعمل من المنزل. ووسط زيادة عدد الإصابات، قد يواجه أكبر مركز للخدمات المالية في العالم، ومقره لندن، قيوداً لمدة ستة أشهر أخرى.

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هناك أسباب للشك في دوافع المديرين التنفيذيين في البنوك لرغبتهم في جر الموظفين إلى العمل من المقر الرئيسي. إنهم يفضلون تنفيذ الأعمال التجارية في مباني وسط المدينة التي تضم الآلاف من الموظفين. هذه المباني تعرضت للضرر بسبب تراجع عائداتها الإيجارية وقسم كبير منها تملكه البنوك.

ولا شك أن القائمين على القطاع محقون في مخاوفهم، حيث يواجهون صعوبات في العثور على عملاء عبر تقنية «زووم». كما أن الابتعاد عن المكتب له تأثيره السلبي على سلوك الموظفين. فالمعايير غير الرسمية التي يصممها المديرون ويتم تعزيزها من خلال التفاعلات الاجتماعية هي التي تشكل الثقافة، وليس القواعد واللوائح المكتوبة في كتيبات الشركة الورقية.

وعلى سبيل المثال، لا يمكن شرح رد الفعل السلبي الذي يصدر عن مسؤول في المكتب، عن طريق مؤتمرات الفيديو أو عن طريق أي رسالة تصلك منه عندما تكون بعيداً عنه.كما أن مؤتمرات الفيديو لا يمكن أن تطور خبرات الموظفين الشباب بمجرد مشاهدة ما يقوم به زملاؤهم القدامى.

وفي مثل هذا الوقت من العام يتم توظيف آلاف الخريجين الجدد وتنشط دورات التدريب في البنوك خاصة في وول ستريت. وتتم أهم اللقاءات عادة قبل منتصف الليل، حيث يتم إعداد الرسائل والكتب والعروض التقديمية التي تسلح الموظفين الجدد بأدوات العمل الأساسية. وقد أعرب لاري فينك الرئيس التنفيذي لشركة «بلاك روك» مؤخراً عن قلقه بشأن 400 خريج التحقوا بالشركة منذ يوليو ولم يذهبوا إلى مكاتبهم حتى الآن.

ولا يقتصر الأمر على الموظفين الجدد، بل إن القدامى سيجدون صعوبة بعد العودة من المنزل، في التأقلم مع المستجدات التي طرأت في فترة عملهم من خارج المكتب. وهذا كله يفرض على المديرين التنفيذيين أعباء إضافية في إعادة نسيج ثقافة العمل بحيث تسير العمليات بالسلاسة المطلوبة.

وقد حذرت ميجان باتلر، مديرة الإشراف في هيئة السلوك المالي في بريطانيا من أن «الرقابة غير الرسمية، والممارسات الثقافية غير الرسمية التي تضعها الهيئة، مبنية على افتراض وجود علاقات عمل قائمة أساساً. وكلما طال أمد العمل من المنزل، زاد احتمال تعرض تلك العلاقات لخطر الانهيار».

وعلى الرغم من الأرباح القياسية التي تحققت للقطاع هذا العام، سيكون من الصعب على البنوك منح الموظفين مكافآت كبيرة، حيث تطالب هيئات التنظيم البنوك بالترشيد وخفض المكافآت وزيادة مخصصات القروض المعدومة. وفي ظل هذه السياسة يصبح الاحتفاظ بقوة العمل أكثر صعوبة وتقيد العاملين بلوائح السلوك أصعب.

ثقافة العمل، كما وصفها هنري فورد، تعني فعل ما هو ضروري ومفيد في غياب الرقيب. وهذا يعني أن العمل من المنزل هو مشكلة للبنوك يجب التخلص منها.

* بلومبيرج