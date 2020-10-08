الأسهم تتأرجح.. و«اتصالات» يستقر بسوق أبوظبي في المنطقة الخضراء

لم يمهل المستثمرون بعض أسهم العقار سوى يوم واحد للارتفاع، حتى عادت أغلبها نحو التراجع الأربعاء، لاسيما في سوق دبي الذي هبط مؤشره 0.57%، بينما نجح سوق أبوظبي في الصعود 0.26% فقط، بدعم «اتصالات» و«أبوظبي التجاري»، لتبقى بذلك الأسواق رهينة الحذر والترقب.

واعتمدت التداولات عموماً على الشراء والبيع الخاطف، في مؤشر على عدم رغبة المتداولين في الاحتفاظ لفترة طويلة بالسهم حتى تتضح الرؤية أكثر في الأسواق، مع ملاحظة الإغلاقات الحمراء لـ30 شركة، في مقابل ارتفاع أسهم 11 شركة فقط.

وسجلت الأسواق سيولة قدرها 467.7 مليون درهم، منها 140.6 مليون درهم في دبي، و327.14 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 333 مليون سهم، توزعت بواقع 237.9 مليون سهم في دبي، و95 مليون سهم في أبوظبي، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 5261 صفقة.

سوق دبي

وانخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.57%، إلى مستوى 2212.73 نقطة، مع انخفاض المؤشرات القطاعية لأسهم العقار والتأمين و الاستثمار والنقل والخدمات.

وهبط قطاع العقار 1.73%، مع انخفاض «إعمار العقارية» 1.48%، و«إعمار للتطوير» 1.68% و«إعمار مولز» 2.75%، و«الاتحاد العقارية» 1.12%، و«ديار» 2.12%، و«داماك» 1.66%.

ونزل قطاع الاستثمار 0.89% بعد انخفاض «دبي للاستثمار» 0.89%، و«سوق دبي المالي»0.61% و«شعاع كابيتال» 2.5%.

وانخفض قطاع النقل 0.42% بفعل انخفاض «العربية للطيران» 1.83% و«الخليج للملاحة» 1.18%، في مقابل ارتفاع «أرامكس» 0.46%.

وعلى العكس، ارتفع قطاع البنوك على نحو هامشي لم يتجاوز 0.02%، في ظل ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 0.47%، في مقابل نزول «دبي الإسلامي» 0.47% أيضاً.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي على مكاسب قدرها 0.26%، وصولاً إلى مستوى 4494.52 نقطة بعد ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم البنوك والاتصالات والاستثمار والسلع.

وزاد قطاع البنوك هامشياً 0.09%، مع ارتفاع «أبوظبي التجاري» 1.28%، وذلك أمام استقرار «أبوظبي الأول» ونزول «أبوظبي الإسلامي» 0.72%.

وارتفع قطاع الاتصالات 0.96% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة طفيفة 0.07%، بعد ارتفاع «العالمية القابضة» 0.31%، و«إشراق» 0.68%، فيما نزل «الواحة كابيتال» 1.96%.

وفي المقابل، انخفض قطاع الطاقة 0.4%، مع انخفاض «دانة غاز»0.71%، و«أدنوك للتوزيع» 0.29%، في الوقت الذي استقر فيه «طاقة» من دون تغيير.

كما استقر قطاع العقار مع احتفاظ سهم «الدار» بإغلاقه السابق، وكذلك «رأس الخيمة العقارية».

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توجه السيولة

وتصدر «إعمار العقارية» تداولات سوق دبي قرب 30 مليون درهم، مغلقاً عند 2.65 درهم، تلاه «الإثمار» بسيولة قدرها 22.74 مليون درهم، وأغلق عند 0.301 درهم، ثم «أرامكس» بسيولة قدرها 17 مليون درهم، ليعود إلى الارتفاع بنسبة 0.46% عند مستوى 4.29 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تصدر بنك أبوظبي الأول التداولات بنحو 87 مليون درهم، وأغلق عند 11.1 درهم، تلاه «العالمية القابضة» بسيولة بلغت 57.47 مليون درهم، مغلقاً عند 38.62 درهم، ثم «الدار» مستقطباً نحو 41 مليون درهم، وأقفل عند درهمين.

وسجل «أبوظبي التجاري» الارتفاع الأكبر بسوق أبوظبي بنسبة 1.28%، مغلقاً عند 5.56 درهم، فيما سجل «الواحة كابيتال» الانخفاض الأكثر بنسبة 1.96% إلى درهم واحد.

وعلى صعيد سوق دبي، جاء في مقدمة الارتفاعات «الإثمار» بنسبة 5.61% إلى 0.301 درهم، بينما تصدر التراجعات «أمان» بنسبة 4.58%، مغلقاً عند 1.04 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 35.7 مليون درهم محصلة شراء، منها 600 ألف درهم محصلة شراء العرب، و1.18 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و33.93 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 35.7 مليون درهم محصلة بيع.

وفي سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 22.24 مليون درهم محصلة شراء، منها 9.17 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و13 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وبنسبة طفيفة جداً كمحصلة شرائية للعرب. وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 22.24 مليون درهم محصلة بيع.

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم على أسهم شركات «أدنوك للتوزيع»، و«أبوظبي التجاري»، و«آن ديجيتال» و«اتصالات»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «إعمار العقارية» و«الدار» و«دانة غاز».

المؤسسات

واتجهت المحافظ الاستثمارية نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 45.67 مليون درهم محصلة بيع، منها 29.3 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و16.34 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.

وعلى العكس، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 45.67 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 29.3 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و16.34 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.