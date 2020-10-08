عمومية «تبريد» تفوض مجلس الإدارة إصدار سندات بمليار دولار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافقت الجمعية العمومية لشركة «تبريد» على تفويض مجلس الإدارة لمدة 12 شهراً لإصدار سندات أو صكوك غير قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة إجمالية تصل إلى مليار دولار.

وجاءت موافقة الجمعية على تفويض مجلس الإدارة الذي يمتد لـ12 شهراً خلال الاجتماع الذي عقدته بتاريخ 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري وتم نشر تفاصيله على الموقع الالكتروني لموقع سوق دبي المالي.

وبموجب التفويض سيتم إصدار السندات أو الصكوك سواء بشكل مباشر أو من خلال شركة ذات أغراض خاصة في شريحة واحدة أو عدة شرائح يتم عرضها بموجب هذا القرار الخاص إلى مستثمرين مؤهلين بقيمة إجمالية تصل إلى مليار دولار (أو ما يعادلها) بشكل إجمالي، وأجل استحقاق يصل إلى مدة ثلاثين عاماً وبمعدل ربح لا يتجاوز سعر السوق السائد المتاح للشركات التي لها في نفس التصنيف الائتماني للشركة، في كل حالة كما يراه مجلس إدارة الشركة مناسباً.

وسيجري تحديد الموافقة على التوقيت والشروط ذات الصلة لأي إصدار / إصدارات شريطة أن يتم ذلك الإصدار للأوراق المالية خلال سنة واحدة من تاريخ اعتماد هذا القرار وبما يتوافق مع أحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية أو أي لوائح أو مبادئ توجيهية تصدرها أي هيئة حكومية أو تنظيمية بموجب ذلك القانون، على أن يتم استخدام إيرادات هذا الإصدار في تمويل عمليات الاستحواذ أو أغراض عامة للشركة. (وام)