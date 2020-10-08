534 مليار درهم تجارة الإمارات واليابان غير النفطية 2009 ـ 2019

وضعت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار؛ إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، برنامجاً لعقد سلسلة من الورش الافتراضية، للتواصل مع المستثمرين والشركاء المحتملين في اليابان، ومناقشة الفرص الواعدة في قطاعات حيوية في دبي، تتضمن قطاعات الرعاية الصحية، والأغذية والأعمال الزراعية والتكنولوجيا.

وتتماشى تلك الندوات مع استراتيجية مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، المعتمدة على التواصل الافتراضي لعام 2020، من أجل تمكين المعنيين من التعرف إلى الفرص الاستثمارية العديدة في ظل توقف البعثات التجارية والقيود المفروضة بسبب جائحة «كوفيد ـ 19».

وقال فهد القرقاوي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار: «تربط اليابان ودولة الإمارات، شراكة تجارية متينة تمتد لسنوات عديدة، أصبحت أكثر عمقاً ومتانة بعد إطلاق مسبار الأمل الإماراتي إلى المريخ من مركز الفضاء في جزيرة تانيجاشيما في اليابان في 20 يوليو 2020».

وأضاف: «تجاوزت قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين 534 مليار درهم في 11 عاماً بين عامي 2009 و2019، مما يدل على مدى متانة هذه الشراكة، كما تتجلى قوتها في وجود أكثر من 10,000 شركة ووكالة وعلامة تجارية يابانية تعمل في دولة الإمارات».

المشاريع اليابانية

وأسهمت المشاريع اليابانية خلال فترة الخمس سنوات بين عامي 2015 و2019 بضخ استثمارات أجنبية مباشرة تقدر قيمتها بـ 1.04 مليار درهم في دبي، وفقاً لبيانات مرصد دبي للاستثمار. وتبيّـن بيانات المرصد كذلك، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من اليابان إلى دبي عام 2019، شهدت ارتفاعاً تجاوز 171%، مقارنة بالعام السابق.

وانطلقت ندوات التواصل الافتراضي المقامة بالشراكة مع منظمة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO)، في 2 سبتمبر 2020، حيث تبدأ بندوة تركز على قطاع الرعاية الصحية، تليتها ندوة افتراضية حول قطاع الأغذية والأعمال الزراعية في 6 أكتوبر 2020 وتتبعها ندوة حول قطاع التكنولوجيا في 4 نوفمبر 2020.

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حوار مستمر

وقالت منى المعيني نائبة رئيس بعثة الدولة لدى طوكيو: «أسهم الحوار المستمر بين قادة الإمارات واليابان، ودعمه بالمبادرات الاستراتيجية والبعثات التجارية، في ترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين على مر السنوات. ولا شك في أن التعريف بالفرص الاستثمارية الجديدة من خلال الندوات الافتراضية سيعزز زخم تلك الشراكة طويلة الأمد».

وتجدر الإشارة إلى أن دبي عززت مكانتها مدينة للمستقبل، لتحقق سعادة كافة المعنيين، بينما تبقى بوابة مهمة إلى الأسواق الناشئة في المنطقة، تدعمها بنيتها التحتية المتقدمة لتكون مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار.

يذكر أن الندوة الافتراضية حول قطاع الرعاية الصحية، شهدت مشاركة هيئة الصحة بدبي، وسلطة مدينة دبي الطبية، إلى جانب مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، في ظل الزيادة المستمرة في عدد سكان دبي والتركيز الدائم على السياحة الطبية الذي يجعل من الإمارة وجهة جاذبة للاستثمار. وتتضمن فرص الاستثمار مراكز التميّز في تخصصات متنوعة، منها أمراض القلب، وطب الأعصاب وإعادة التأهيل، كما ستبقى مجالات إنتاج الأدوية البديلة، وإنتاج وبيع وصيانة الأجهزة الطبية محور تركيز أساسياً في دبي.

قطاع الأغذية

وانضم إلى مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، ممثلون عن بلدية دبي وسلطة منطقة جبل علي الحرة خلال الندوة الافتراضية التي عقدت حول قطاع الأغذية والأعمال الزراعية. فقد طوّرت دبي منظومة محكمة للأغذية والأعمال الزراعية لتكون أداة فعالة في مواجهة أي انقطاع محتمل في سلسلة التوريد العالمية، فيما تتيح الاستثمارات والسياسات الاستراتيجية مواصلة تعزيز منظومة إنتاج وتصدير الغذاء في الإمارة، حيث تعد دبي أحد أبرز مراكز إعادة التصدير بفضل مرافقها المتميزة للمنتجات والمحاصيل الطازجة، كما أن التركيز على البحث والتطوير والتقنيات الزراعية التي تدعم التنوع في المحاصيل والمنتجات، يلبي احتياجات العدد المتزايد من السكان.