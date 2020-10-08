تكريم 17 مؤسسة حاصلة على علامة «غرفة دبي» للمسؤولية الاجتماعية

كرمت غرفة تجارة وصناعة دبي 17 شركة ومؤسسة حصلت على علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات لدورة النصف الأول من 2020، وذلك خلال حفلٍ افتراضي نظمته مؤخراً لإبراز ريادة هذه الشركات في مجال المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والاستدامة في نشاطاتها وأماكن عملها، ليصل عدد العلامات الممنوحة إلى 430 علامة منذ إطلاق المبادرة في عام 2010.

وتوزعت الشركات التي كرمت في الحفل على حسب عدد مرات الحصول على علامة «غرفة دبي» للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات حيث حصلت «ألبين كابيتال الشرق الأوسطAlpen Capital ME» على العلامة للمرة التاسعة، في حين حصل كل من «سيكس كونستركت Six Construct» و«تعاونية الاتحاد» على العلامة للمرة الثامنة، وحصلت «هوريكا ترايد Horeca Trade» على العلامة للمرة السابعة.

وحصلت «تشيب الشرق الأوسط CHEP Middle East» و«تايم هوتيلز Time Hotels» على العلامة للمرة السادسة، في حين حصلت «دلسكو» على العلامة للمرة الخامسة، و«كلايد ان كو Clyde & Co» للمرة الثالثة، وحصلت كل من «مجموعة الغرير» و«ألاين أون ديماند لايبرز سبلاي سيرفيسيز Align on Demand Labors Supply Services» و«أستر دي إم هيلت كير Aster DM Healthcare» على العلامة للمرة الثانية. وحصلت «نيتس إنترناشيونال كوميونيكيشن Nets International Communication» و«ترانس جارد جروب Transguard Group» على العلامة للمرة الأولى.

وحصلت 4 شركات على العلامة المتقدمة من علامة «غرفة دبي» للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات وهي «الأنصاري للصرافة» و«كانون الشرق الأوسط Canon Middle East» و«مجموعة ترانسوورلد Transworld Group» للمرة الأولى، في حين حصلت عليها ماجد الفطيم للمرة الثالثة.

وهنأ ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي الشركات الحاصلة على العلامة، مشيداً بالتزامها بالممارسات المسؤولة والمستدامة على المستوى المؤسسي، ومشيراً إلى أن الارتفاع في نسب المتقدمين للحصول على العلامة خلال العقد الماضي مؤشر على زيادة الوعي في مجتمع الأعمال، مؤكداً أن أزمة كوفيد-19 أظهرت أهمية هذه الممارسات المستدامة كأداة فعالة لمواجهة التحديات الجديدة.

وأضاف الغرير قائلاً:«إن فوائد المشاركة في مبادرة علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات كبيرة حيث تتخطى التقدير لكونها توفر إطاراً شاملاً تم تصميمه لمساعدة الشركات على تقييم التأثيرات الاجتماعية والبيئية لممارساتها ونشاطاتها المسؤولة، وتحديد نقاط القوة ومجالات التحسين والتطوير. وهذه الشركات توفر عبر ممارساتها المسؤولة مثالاً يحتذى لنظرائها في سوق العمل».