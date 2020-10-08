البنك الدولي: الجائحة تسقط 150 مليون شخص في براثن الفقر

يتوقع البنك الدولي أن ترتفع معدلات الفقر المدقع في العالم في 2020 لأول مرة منذ أكثر من 20 عاماً، وقال في تقرير حديث له بعنوان «الفقر والرخاء المشترك» إن الاضطرابات الناشئة عن جائحة كورونا تفاقم من قوى الصراعات وتغير المناخ التي كانت تبطئ بالفعل من وتيرة التقدم المحرز في الحد من الفقر.

وبحسب التقرير يتوقع أن تدفع الجائحة ما بين 88 إلى 115 مليون شخص آخر إلى براثن الفقر المدقع هذا العام، وسيرتفع هذا الرقم إلى 150 مليوناً بحلول عام 2021، إلا أن ذلك سيتوقف على حدة الانكماش الاقتصادي.

زيادة الفقر

ومن المتوقع أن يؤثر الفقر المدقع الذي يعرف بالعيش على أقل من 1.9 دولار للفرد في اليوم، على ما بين 9.1 إلى 9.4% من سكان العالم في 2020. وسيمثل ذلك تراجعاً إلى معدل الفقر البالغ 9.2% في 2017. وكان يتوقع أن ينخفض معدل الفقر إلى 7.9% في 2020 لو لم تتفش جائحة كورونا في أنحاء العالم.

وقال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس: إن الجائحة والركود الاقتصادي العالمي قد يتسببان في انزلاق أكثر من 1.4% من سكان العالم إلى براثن الفقر المدقع. وأضاف أنه سيتعين على الدول الاستعداد لاقتصاد مختلف فيما بعد انحسار الجائحة حتى يتسنى عكس مسار هذه الانتكاسة الخطِرة للتقدم المحرز في مجال التنمية والحد من الفقر، وذلك من خلال السماح بانتقال رأس المال والعمالة والمهارات والابتكارات إلى شركات وقطاعات جديدة.

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80% من «الفقراء الجدد» في دول متوسطة الدخل

ويشير التقرير إلى أن العديد من الفقراء الجدد سيكونون في دول تعاني بالفعل معدلات فقر مرتفعة؛ حيث سيشهد عدد من البلدان متوسطة الدخل انزلاق أعداد كبيرة إلى ما دون خط الفقر المدقع، ووفقاً لتقديرات التقرير فإن نحو 82% منهم سيكونون في دول متوسطة الدخل (أي نحو 8 من كل 10 أفراد).

أقل من 5.5 دولار

وقال التقرير إن اقتران جائحة كورونا بضغوط الصراعات وتغير المناخ سيجعل من تحقيق هدف القضاء على الفقر بحلول عام 2030 أمراً بعيد المنال ما لم يتم اتخاذ تدابير سريعة ومهمة وكبيرة على صعيد السياسات، وبحلول عام 2030 فإن معدل الفقر قد يبلغ نحو 7%.

وعلى الرغم من أن أقل من 10% من سكان العالم يعيشون على أقل من 1.9 دولار للفرد في اليوم، فإن ما يقرب من ربع سكان العالم يعيشون دون خط الفقر البالغ 3.2 دولار. ويعيش أكثر من 40% من سكان العالم، أي ما يقرب من 3.3 مليار نسمة دون خط الفقر البالغ 5.5 دولار للفرد في اليوم.