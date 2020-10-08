«الاتحاد العقارية» ترفع رؤوس أموال 3 شركات تابعة

أعلنت شركة الاتحاد العقارية عن نجاحها في زيادة رؤوس أموال لثلاث شركات؛ وهي: «دبي أوتودروم» و«سيرفيو» و«ذي فيتاوت»، لتبلغ مجتمعة 490 مليون درهم.

وقال خليفة حسن الحمادي، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية: «اتخذت الشركة في وقت سابق قراراً بتحويل عدد من الشركات التابعة إلى شركات مساهمة خاصة؛ تمهيداً لإدراجها في السوق المالي؛ حيث كان هدفنا الرئيسي من هذه الخطوة هو إبراز القيمة الحقيقة لأصول الشركة وشركاتها التابعة، والذي بدأ يؤتي ثماره؛ حيث تلقت الشركة مؤخراً عرضاً بقيمة 400 مليون درهم؛ للاستحواذ على حصة في الشركة التابعة لـ«دبي أوتودروم» والذي أفصحنا عنه مؤخراً».

وتابع الحمادي: «تعمل هذه الشركات في مجالات حيوية قادرة على استقطاب استثمارات وتدفقات نقدية سواء من خلال الإدراج أو الاستحواذ أو بيع حصص فيها».

وعلى صعيد آخر، أضاف الحمادي: «نواصل مراقبة السوق العقاري وتحليل نتائجه باستمرار ونتابع المؤشرات ولا نتوانى عن اقتناص الفرص العقارية الحقيقية في السوق بما يحقق قيمة مستقبلية لهذه الأصول».

وختم الحمادي: «وضعنا رؤية استراتيجية واضحة، ونقوم بالعمل لمستقبل الشركة، ونحن متفائلون جداً بالنتائج المحققة حتى اليوم».