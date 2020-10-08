300 مواطن متدرب في «مضياف» خلال سبتمبر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تواصل إدارة توطين القطاع السياحي في كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (دبي للسياحة) ممثلة في برنامج مضياف، تقديم دوراتها التدريبية المجانية للمواطنين عبر منصات التعلم عن بعد، في ظل الظروف الراهنة لجائحة «كوفيد ـ 19».

وكانت الدورات التدريبية لبرنامج مضياف قد استقطبت حوالي 300 مواطن ومواطنة خلال شهر سبتمبر الماضي، لتعزيز معارفهم وخبراتهم وتطوير مهاراتهم العملية، وقد شملت البرامج التدريبية عدة موضوعات بما فيها «مهارات العرض» التي أسهمت في تمكين 50 مشاركاً ـ بعد انتهاء البرنامج ـ من بناء وتقديم العروض التقديمية واختيار الأدوات الصحيحة للتعامل بثقة مع العملاء. كما شارك 50 مشاركاً ضمن برنامج «التعامل مع السلوكيات الصعبة» الذي أتاح لهم تطوير مهاراتهم في مواجهة المواقف الحرجة والتحديات والإصرار على الوصول إلى الأهداف.

يذكر أن البرامج المذكورة سجلت نسبة رضى مرتفعة تجاوزت 91%، وقد أشاد المشاركون بكفاءة المحاضرين وتنوع المواضيع التي تُعنى بقطاع السياحة، إلى جانب الأنشطة التفاعلية التي شملتها جميع البرامج.

وشارك حوالي 200 شخص في الجلسات التعريفية لبرنامج المرشد السياحي الإماراتي، حيث تم تسجيل أكثر من 50 شخصاً ممن استوفوا الشروط لإتمام البرنامج الذي يقدم مجاناً للمواطنين، ويخولهم عند الانتهاء منه، الحصول على رخصة المرشد السياحي الإماراتي التي تمكنهم من مباشرة العمل في هذا المجال.

وقالت مريم المعيني مديرة إدارة توطين القطاع السياحي في كلية دبي للسياحة: «في ظل الظروف الراهنة التي فرضتها جائحة كورونا، يواصل برنامج «مضياف» نقل المعرفة وتوفير مواد تعليمية إلكترونية وتفاعلية عن بعد، لدعم المواطنين من أصحاب العمل أو الباحثين عن فرص عمل في القطاع السياحي، حرصاً على سلامتهم، مع مراعاة تقديم أفضل البرامج المواكِبة للمستجدات، وواقع التعلم الافتراضي الذي فرضته الجائحة».