«نخيل» تفتتح «ريو دبي» في جزر ديرة خلال ديسمبر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

يفتح «ريو دبي» المؤلف من 800 غرفة، المشروع المشترك بين شركة «نخيل» و«فنادق ومنتجعات ريو» (RIU Hotels & Resorts) الإسبانية، أبوابه أمام الزوار، في ديسمبر 2020، ليضيف مفهوماً جديداً على قطاع الضيافة في دبي، ويسجل الرقم 100 في سلسلة منشآت «ريو» إلى 100 في مختلف أنحاء العالم.

وانتهى العمل في هذه المنتجع الأول من نوعه التابع لـ«ريو» في منطقة الشرق الأوسط، وأول منتجع فئة 4 نجوم، شامل يطل على شاطئ البحر في دبي، في حين أصبحت أعمال البناء والتشجير الجارية في حديقة «سبلاش» المائية في مراحلها النهائية.

وقال ثورستن ريس، المدير التنفيذي للضيافة والترفيه لدى «شركة نخيل العقارية»: يضيف المشروع لنا بعداً جديداً لقطاع السياحة في دبي، إذ يوفر مفهوماً عصرياً للإقامة الفندقية واستقطاب شريحة جديدة من السوق إلى الإمارة. نحن فخورون بشراكتنا مع «ريو» لإنشاء «ريو دبي»، وهو مثال ساطع على التزامنا تقديم مجموعة متنوعة من المشاريع المتعلقة بالسياحة بما يتماشى مع أهداف الحكومة.

ويترافق هذا الإعلان مع تعيين نادر غوش صيفي، مديراً عاماً لهذا المنتجع الذي سيكون أول معلم جذب سياحي سوف يتم افتتاحه على شاطئ «جزر ديرة».

ويحتل هذا المنتجع الذي يتألف من 800 غرفة معظمها مطل على الشاطئ، موقعاً متميزاً على الواجهة البحرية، ويحتوي على مجموعة متنوعة من مرافق تناول المأكولات والترفيه، بما في ذلك 10 منافذ للطعام والشراب و3 أحواض للسباحة ومسبحان للأطفال ومركز للياقة البدنية ومنتج صحي وصالون تجميل وناد للأطفال وقاعات ومرافق للمؤتمرات. وسوف يستمتع الضيوف أيضاً بحزمة رياضية وترفيهية غنية بالأنشطة والفعاليات اليومية والليلية والعروض الحية.