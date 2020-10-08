«مجموعة الإمارات» تبحث مع وفد بريطاني توثيق التعاون لإدارة مخاطر الأمن السيبراني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

استضافت الدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات القنصل العام البريطاني في دبي أندرو جاكسون، ونائبة السفير البريطاني لدى دولة الإمارات صوفيا بريكنيل، برفقة وفد من خبراء إنفاذ القانون وأمن الطيران في المملكة المتحدة. وعقد اجتماع بين الجانبين تم خلاله تسليط الضوء على العلاقة القوية والتاريخ الطويل للتعاون بين أمن مجموعة الإمارات وحكومة المملكة المتحدة ووكالات إنفاذ القانون التابعة لها، وكذلك التأكيد على الدور المهم الذي يلعبه أمن الطيران في دعم نظام النقل الجوي.

وضم وفد المملكة المتحدة أيضاً ممثلين مقيمين في دبي عن إدارة الإيرادات والجمارك وإدارة الهجرة والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة وشرطة العاصمة ووزارة النقل.

وجرى خلال الاجتماع بحث فرص التعاون الوثيق في مجال أمن الطيران، لاسيما في مجال الأمن السيبراني، والحاجة لتعاون أعمق عبر سلسلة الطيران، مع الأخذ في الاعتبار مجموعة من الجهات ذات العلاقة، مثل واضعي السياسات والهيئات التنظيمية والأمن ومراقبة الحدود والناقلات الجوية ومشغلي المطارات، وذلك لتعزيز قدرات الأمن السيبراني والمشاركة الهادفة عبر مجتمع الطيران لتحديد نقاط الضعف وإدارة المخاطر الإضافية.

واستضاف الوفد الدكتور عبدالله الهاشمي، رئيس أمن مجموعة الإمارات، الذي نوّه بأهمية العلاقات القائمة بين مجموعة الإمارات والحكومة البريطانية، خصوصاً مع تزايد التحديات في صناعة الطيران والارتفاع الحاد في الجريمة العابرة للحدود، وتهريب البضائع والسرقات والاتجار بالبشر، ما يستدعي حاجة أكبر لمواصلة تطوير القدرات الأمنية من خلال الشراكات والتدريب والاستثمار في التكنولوجيا.

وتواجه مجموعة الإمارات هذه التحديات بالاستفادة من التكنولوجيا والاستثمار في الكوادر البشرية وتبني مبدأ «الأمن عمل الجميع». وأكد الدكتور عبدالله الهاشمي أن العلاقات القوية بين صناعة الطيران والحكومات تسمح بتطوير نهج متكامل لمنع الجريمة بشكل عام، مشيراً إلى أن دور أمن مجموعة الإمارات في منع الجريمة وخدمات الأمن العام وأمن الطيران يحظى بأهمية متزايدة في عالم اليوم.