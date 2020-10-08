الاتحاد للطيران تستخدم السجلات الفنية الإلكترونية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

ستصبح الاتحاد للطيران، أول شركة طيران في الدولة تقوم بالاعتماد على سجلات فنية إلكترونية، ضمن عملياتها التشغيلية.

وقد وافقت الهيئة العامة للطيران المدني على تنفيذ المبادرة على أسطول الشحن من طراز «بوينج 777»، التابع للاتحاد للطيران، بما يسهم في تسريع الاستغناء عن السجلات الورقية في العمليات التشغيلية.

ويأتي إطلاق المبادرة التي تحظى بأهمية كبيرة بالنسبة للاتحاد للطيران، والهيئة العامة للطيران المدني، في أعقاب ثلاثة أشهر من التجارب بالشراكة مع الهيئة العامة للطيران المدني، حيث سيتم استبدال السجلات الورقية المستخدمة حالياً من جانب الطاقم الجوي والمهندسين، لتوثيق معلومات الرحلة والصيانة في كل رحلة أو طائرة. وعلى الرغم من التقدم الذي وصلت إليه الطائرات الحديثة، فإن معظم شركات الطيران لا تزال تستخدم سجلات ورقية.

الاستغناء عن الوثائق الورقية

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ومن خلال الاستغناء عن الوثائق الورقية، ستساعد السجلات غير الورقية في توفير معلومات فورية يمكن تبادلها مع الجهات المعنية، بدءاً من العمليات الجوية أو الأرضية، بما يسهم في زيادة فاعلية العمليات التشغيلية، وتقليل التأخير والتكاليف.

وقال بول كير، نائب أول الرئيس للاتحاد للطيران للشؤون الفنية: «تفخر الاتحاد للطيران بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني، لتصبح بذلك أول شركة طيران في دولة الإمارات تقوم باستخدام السجلات الفنية الإلكترونية على متن أسطول الشركة. وتدعم هذه المبادرة أهداف الابتكار والاستدامة للاتحاد للطيران، وتمثل أيضاً قيماً أساسية بالنسبة للعاصمة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. وسوف يساعد استخدام السجلات الفنية الإلكترونية على تعزيز الكفاءة التشغيلية وصلاحية الأسطول للطيران، الأمر الذي يعتبر خطوة هائلة بالنسبة لقطاع الطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة».

دعم «الطيران المدني»

وأضاف قائلاً: «تظل الاتحاد للطيران ملتزمة بتعزيز القيم في قطاع الطيران على الرغم من أزمة جائحة كورونا الحالية، ونشكر الهيئة العامة للطيران المدني على دعمها المستمر».

وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: «اختارت الهيئة العامة للطيران المدني، الاتحاد للطيران لتنفيذ مبادرة السجلات الفنية الإلكترونية على طائرات الشحن من طراز بوينج 777. ويمثل ذلك إنجازاً كبيراً بالنسبة للاتحاد وقطاع الطيران بصورة عامة على مستوى الدولة. وتدعم هذه المبادرة رؤية الهيئة العامة للطيران المدني المتمثلة في الاستغناء عن العمليات الورقية، ونشكر الاتحاد للطيران على جهودها الرائدة».