«أوبك»: الإمارات لعبت دوراً قيادياً في بناء جسور التفاهم بين الأعضاء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشادت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، بالدور الإيجابي الذي لعبته الإمارات داخل المنظمة خلال السنوات الماضية، مؤكدة أن الدولة كسبت احترام الجميع نظراً للدور الذي تقوم به في بناء جسور التفاهم كوسيط يسعى إلى إيجاد توافق بين أعضاء المنظمة حيال كل القضايا المتعلقة بالسوق النفطي العالمي.

وقالت المنظمة في تقرير خاص أصدرته بمناسبة مرور 60 عاماً على تأسيها، إن دولة الإمارات قدمت دعماً تاريخياً للمنظمة خلال عام 2020، من خلال الاستجابة القوية التي أظهرتها في دعم السوق النفطي في مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد ـ 19»، مشيرة إلى أن هذا الدعم أسهم إضافة إلى جهود الدول الأعضاء في المنظمة، في ضبط حجم الإنتاج في السوق.

وأشارت إلى أن دولة الإمارات حازت سمعة طبية؛ كونها مُبتكرة في تطوير مواردها النفطية، إضافة إلى كونها من أكثر الدول التي تستثمر في التكنولوجيا لتنويع مصادر طاقتها المستقبلية، فضلاً عن دورها في دعم الجهود العالمية الرامية لمعالجة تحدي التغيير المناخي والمحافظة على البيئة.

وثمنت «أوبك» الدور المتميز الذي قام به سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، خلال توليه رئاسة منظمة «أوبك»، مؤكدة أن المزروعي قاد المنظمة ببراعة ومهارة وحنكة، وكان شخصية محورية في المنظمة طوال السنوات الماضية؛ الأمر الذي انعكس بنتائجه الإيجابية على المنظمة والسوق النفطي العالمي بشكل عام.

وأشارت إلى الدور الكبير الذي لعبه المزروعي في اتفاقيات خفض الإنتاج التي جرى الاتفاق عليها بين الأعضاء في المنظمة من جهة، وكبار المنتجين المستقلين من جهة أخرى، خلال الفترة الماضية، وأسهمت في ضبط التوازن في السوق النفطي.

يشار إلى أن دولة الإمارات انضمت إلى عضوية منظمة الدول المصدرة للنفط منذ عام 1967، وكان لها دور كبير في تحقيق الاستقرار في السوق النفطي العالمي. (وام)