145 محطة لـ «إينوك» في دبي الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

افتتحت مجموعة «إينوك» محطة خدمة جديدة في منطقة وادي العمردي بدبي، بهدف تلبية احتياجات التزوّد بالوقود في المجمّعات السكنيّة المجاورة التي تضم مردف والخوانيج والورقاء. وبذلك يصل عدد محطات خدمة إينوك في دولة الإمارات العربية المتحدة 145 محطة خدمة.

صُممت محطة الخدمة الجديدة بخمس حارات للتعبئة وجُهّزت بمرافق مؤتمتة للبيع بالتجزئة، وستة خزانات وقود تحت الأرض تتسع لنحو 12 ألف جالون وعشر مضخات وقود. كما تضم المحطة متجر «زووم» على مساحة تتجاوز 1,400 قدم مربعة مع منفذ «برونتو» الذي يقدّم خيارات منعشة من المشروبات والمأكولات.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: «حظيت منطقتا مردف والخوانيج بالعديد من المشاريع التي جرى تطويرها لخدمة سكان المنطقتين، وذلك على غرار عمليات تطوير الطرق والبنية التحتية الجارية لتحسين طرق الخوانيج، إذ تساهم هذه المشاريع في تسهيل الحركة المرورية داخل وخارج هذه المناطق. وندرك في مجموعة اينوك أن عمليات التطوير هذه تقدّم فرصة قيّمة لتوسيع حضورنا في دولة الإمارات وتزويد العملاء بوصول يسير إلى خدمات التزوّد بالوقود، وتلبية الاحتياجات اليومية لسكان هذه المجتمعات».

يُذكر أن المحطة شُيّدت بما يتماشى مع معايير الأبنية الخضراء وإدارة المرافق في دولة الإمارات، وتضم أنظمة المراقبة بالدائرة المغلقة CCTV وكاميرات ترصد أرقام لوحات المركبات آلياً لضمان أعلى درجات الأمان.

وتشمل مزايا السلامة في المحطة جدران الخزانات المزدوجة التي تتوافق مع معايير «مختبرات أندررايترز» (UL)، إضافة إلى أنابيب الوقود ذات أنظمة الاحتواء الثانوية للحد من احتمالات التلوث البيئي. كما تمتلك نظاماً مؤتمتاً بالكامل للتزوّد بالوقود ونظام مراقبة الوقود الآلي والنظام الإلكتروني للكشف عن أي تسرب. وجرى تزويد المحطة بنظام استعادة البخار (VRS) من المستوى الأول لاستعادة الأبخرة الخارجة من خزان المحطة عند ضخ البنزين، ونظام استعادة البخار من المستوى الثاني لاستعادة الأبخرة الصادرة من خزانات المركبات أثناء تزودها بالوقود. وتحمي هذه الآلية المتطورة من الانبعاثات الخطرة على الغلاف الجوي وتعزز جودة الهواء المحيط.

وبهدف تعزيز إجراءات كفاءة الطاقة في المحطة وتقليل البصمة الكربونية، تم تطوير أنظمة الإضاءة من خلال الإنارة بالصمامات الثنائية الباعثة للضوء LED ذات الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة والتي لا تتطلب عمليات صيانة ويصل عمرها الافتراضي إلى 50 ألف ساعة عمل، الأمر الذي ساهم أيضاً في تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 50%.