شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة الحبتور تستعد لافتتاح مكتبها في القاهرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
أعلنت مجموعة الحبتور، عن بلوغها المراحل النهائية في استكمال استعداداتها لافتتاح مكتبها في العاصمة المصرية القاهرة.
ومن المقرر افتتاح المكتب الرئيسي بضواحي القاهرة، في منطقة مصر الجديدة، بحلول نهاية عام 2020، وسيكون بمثابة مكتب ارتباط بين العمليات الإماراتية والدولية للمجموعة من جهة ومصر من جهة أخرى. وتتمثل إحدى مهامه الأساسية أيضاً في العثور على فرص في السوق المحلية تتناسب مع حافظة الأعمال المتنوّعة للمجموعة.
وقال خلف الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور: «على الرغم من الأوضاع الاقتصادية العالمية، من المهم التواجد في السوق المصرية التي تملك إمكانات هائلة نظراً إلى الإصلاحات التي نفّذتها الحكومة المصرية، والتوسعات التي تجرى في البنية التحتية».
وأضاف الحبتور: «أعمل منذ بعض الوقت على استكشاف الفرص التي تقدّمها مصر، وأنا حريصٌ على أن يكون للمجموعة حضور في السوق المصرية. نحن بصدد دراسة بعض المشاريع في الوقت الراهن، وسوف نعلن عنها في الوقت المناسب».
يُشار إلى أن لمجموعة الحبتور أعمالاً في الولايات المتحدة والنمسا والمجر والمملكة المتحدة ولبنان. وسوف تصبح مصر الوجهة السادسة للمجموعة خارج الإمارات.
وتملك المجموعة التي تحتفل بالذكرى الخمسين لتأسيسها هذا العام، أعمالاً في قطاعات مختلفة منها الضيافة والسيارات والعقارات والتعليم.
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