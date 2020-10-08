شكرا لقرائتكم خبر عن «كريم» يصل إلى رأس الخيمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”
أعلنت شركة «كريم»، بالشراكة مع هيئة رأس الخيمة للمواصلات «RAKTA»، عن إطلاق خدمة حجز الركاب في رأس الخيمة. يهدف إطلاق الخدمة الجديدة لمساعدة الركاب عبر توفير خدمة مميزة وفريدة من نوعها، كما تسعى إلى تقليل عدد السيارات الخاصة في الإمارة.
تتيح الخدمة للعملاء حجز سيارة «ليموزين» عبر تطبيق كريم بسعر يبدأ من 10 دراهم كما يمكن للعملاء تتبع الرحلة والدفع للرحلة إما نقداً أو من خلال بطاقات الائتمان أو رصيد كريم.
وقالت غيد المكاوي يطلق تطبيق - المدير العام لشركة «كريم» في الإمارات: «يأتي إطلاق الخدمة كجزء من خطط «كريم» لتقديم وسائل نقل مبسطة لسكان الإمارة وزوارها. نحن في «كريم» نواصل البحث عن فرص لتعزيز تجربة عملائنا، وبالتالي قررنا بدء شراكتنا مع هيئة رأس الخيمة للمواصلات كجزء من مهمة تطبيق كريم الـ «Super App» وهي تبسيط وتحسين حياة الناس».
كما يمكن للمستخدمين المقيمين في رأس الخيمة الوصول إلى المزيد من الخدمات على التطبيق بما في ذلك تحويل الرصيد وإعادة شحن رصيد الهاتف المحمول.
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