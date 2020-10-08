«أدنوك» و«جروب 42» تطلقان شركة «AIQ» للذكاء الاصطناعي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، الأربعاء عن إطلاق شركة «AIQ» كمشروع مشترك مع مجموعة «جروب 42» المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها. ويأتي الإعلان عن إطلاق الشركة بعد الاتفاقية الموقعة في نوفمبر 2019 بين «أدنوك» ومجموعة «جروب 42»، لتأسيس مشروع مشترك؛ بهدف التطوير والتسويق التجاري لمنتجات الذكاء الاصطناعي الموجهة لقطاع النفط والغاز؛ بحيث تمتلك «أدنوك» 60% فيما تمتلك «جروب 42» 40%.

وستركز«AIQ» على تطوير منتجات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المخصصة لقطاع النفط والغاز وتسويقها تجارياً. وتجمع هذه الشراكة بين خبرة «جروب-42» في مجال نمذجة الذكاء الاصطناعي والحاسبات فائقة السرعة وفريقها العالمي من علماء البيانات ومهندسي البرمجيات وخبراء النطاقات، مع خبرة أدنوك عالمية المستوى في صناعة النفط والغاز وأرشيفها الضخم من البيانات.



رفع كفاءة العمليات

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وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: «تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة بالاستفادة من التكنولوجيا المتطورة للثورة الصناعية الرابعة في تحقيق أقصى قيمة ممكنة من أعمال «أدنوك»؛ تسهم هذه الشركة الجديدة في تعزيز جهودنا الرامية إلى تطوير حلول فاعلة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتمكين «أدنوك»، وقطاع النفط والغاز، من رفع كفاءة العمليات وتحسين التخطيط والارتقاء بالأداء. كما تتيح هذه الشراكة لأدنوك تطوير حلول وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بطريقة عالية الكفاءة؛ من حيث الكُلفة، كما أنها تسهم في تعزيز مكانة أبوظبي ودولة الإمارات مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي والنمو الصناعي القائم على التكنولوجيا المتقدمة».

ويترأس عبد المنعم سيف الكندي من «أدنوك» مجلس إدارة الشركة والذي يتكون من كل منصور إبراهيم المنصوري، وبنغ شياو من (جروب 42)، وأحمد تميم هشام.

بهذه المناسبة قال الدكتور آلان نيلسون، رئيس قطاع التكنولوجيا في أدنوك: «نحن «أدنوك»: نحن سعداء بإطلاق هذه الشركة للذكاء الاصطناعي مع مجموعة «جروب 42» والتي ستسهم في تسريع وتيرة جهود أدنوك «أدنوك» المستمرة الهادفة لتوظيف التقنيات المتقدمة في أعمالها في مختلف مجالات ومراحل قطاع النفط والغاز والتوسع في استخدام التطبيقات الرقمية في سلسلة الإمداد في الشركة بهدف رفع الكفاءة والارتقاء بالأداء وتعزيز المرونة في أعمالها في مختلف مجالات ومراحل قطاع النفط والغاز».

وأضاف: «يُقدم هذا المشروع المشترك دليلاً آخر على حرص أدنوك واستعدادها لبناء شراكات مع المؤسسات والجهات الفاعلة في مجال تكنولوجيا المعلومات على المستوى المحلي لتسهم في نمو وتطور منظومة للابتكارات والتقنيات الحديثة في دولة الإمارات وتحقيق قيمة اقتصادية مستدامة على المدى البعيد».

أحدث التقنيات

من جانبه قال بنغ شاور، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جروب 42»: تيح هذه الشراكة مع «أدنوك» إمكانية تطوير أدوات وتطبيقات تعتمد على الذكاء الاصطناعي مخصصة لقطاع النفط والغاز في المستقبل، ونحن نتطلع إلى الاستفادة من البنية الحديثة التي نمتلكها في مجال الحوسبة السحابية، وفريقنا المتميز من خبراء الذكاء الاصطناعي على استعداد للمساعدة في إيجاد حلول تعتمد أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطويرها».

وأضاف: «تتيح لنا هذه الشركة توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وقدرات مجموعة «جروب42» في مجال الحواسيب فائقة السرعة، وخبرة أدنوك الواسعة في مجال النفط والغاز وجودة بياناتها واتساع نطاقها والاستفادة منها في تعزيز فعالية العمليات التشغيلية في جميع المراحل والجوانب، إضافة إلى تبني أساليب مبتكرة وجديدة لعمليات الاستكشاف والإنتاج والنقل والمعالجة والتوزيع والمبيعات».

يشار إلى أن AIQ قد بدأت بالفعل في عدد من مشاريع الذكاء الاصطناعي في مختلف عمليات قطاع النفط والغاز مثل تعزيز أداء عمليات الحفر، ونمذجة المكامن، واكتشاف التآكل وضمان جودة المنتجات، ومن المخطط أن يتم توسيع نطاق المشاريع ليشمل مجالات أخرى.