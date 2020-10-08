تقدير دور «غرفة الشارقة» في تعزيز الممارسات الإيجابية نحو اقتصاد مستدام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

فازت غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالدورة الـ13 للجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات عن فئة المؤسسات الحكومية التي تنظمها الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، وتحظى بدعم القيادة الرشيدة لإمارة دبي، والميثاق العالمي للأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وجامعة الدول العربية.

وتم تكريم الغرفة خلال حفل نظمته الشبكة في فندق جي دبليو ماريوت ماركي، أول أمس الثلاثاء، برعاية المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني بحكومة رأس الخيمة؛ وذلك إلى جانب عدد من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، الذين حققوا مستويات عالية من التميز والابتكار في مجال تطبيق برامج المسؤولية الاجتماعية والاستدامة؛ حيث تسلّم جائزة الغرفة عبد العزيز محمد شطاف مساعد المدير العام لقطاع خدمات الأعضاء في الغرفة مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، بحضور حبيبة المرعشي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، ومريم آل علي مدير مكتب الاستراتيجية والتميز المؤسسي في الغرفة، إلى جانب عدد من موظفي غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

ويأتي فوز الغرفة بهذه الجائزة؛ تقديراً لدورها وممارساتها كمؤسسة مسؤولة تجاه المجتمع؛ من خلال مساهماتها المتنوعة في مجال المسؤولية المجتمعية في إطار استراتيجيتها التي تستهدف دعم قطاع الأعمال، وتعزيز ممارساته الإيجابية نحو اقتصاد مستدام، وهو ما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة؛ المتمثلة في تطوير بيئة ابتكارية محفزة ومستدامة وتعزيز قدرات استشراف المستقبل، إضافة إلى دور الغرفة في نشر الوعي بمبادئ المسؤولية المجتمعية في أوساط الشركات العاملة والقطاع الخاص في إمارة الشارقة.

تكريم الإنجازات

وأعرب عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عن تقديره لجهود الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في تكريم الإنجازات التي تخدم القضايا المجتمعية وقضايا الاستدامة في الإمارات والمنطقة العربية، مشيراً إلى أن غرفة تجارة وصناعة الشارقة تعمل في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة؛ حيث تتبنى رؤية ورسالة بمعالم واضحة تستهدفان الاستدامة في الأعمال والاقتصاد، وجعل إمارة الشارقة مركزاً عالمياً في ظل اقتصاد تنافسي مستدام وقائم على المعرفة؛ من خلال تسهيل ازدهار قطاعات الأعمال في الشارقة وتعزيز قدرتها باستخدام أفضل الممارسات العالمية، عبر تبني قيم تعكس مدى تركيز الغرفة على الاستدامة والتي تقوم على التعاون والانفتاح والتكيّف وفاعلية الفريق والتحسين المستمر والكفاءة والابتكار والإنتاجية والقيادة الإيجابية وتحقيق السعادة.