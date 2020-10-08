شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 38.425 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال البنك المركزي المصري الأربعاء إن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 38.425 مليار دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول من 38.366 مليار دولار في نهاية أغسطس/ آب.

كانت الاحتياطيات الأجنبية في هبوط منذ مارس/ آذار من مستوى مرتفع عند ما يزيد على 45 مليار دولار في ظل التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

(رويترز)

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