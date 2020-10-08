شكرا لقرائتكم خبر عن «نوفاتك» تعرض 7 شحنات غاز مسال تسليم 2020-21 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت ثلاثة مصادر بصناعة الغاز الثلاثاء إن نوفاتك الروسية عرضت سبع شحنات من الغاز الطبيعي المسال للتسليم على مدار ديسمبر/ كانون الأول 2020 إلى يونيو/ حزيران 2021.

أوضحت المصادر أن الشركة، التي تشغل محطة يامال لإنتاج الغاز المسال في القطب الشمالي الروسي، عرضت شحنة شهرياً للتسليم في أوروبا.

يُغلق العطاء في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول، حسبما ذكره أحد المصادر. (رويترز)

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