طائرة جديدة لرجال الأعمال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تولوز: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «إيرباص لطائرات رجال الأعمال»، عن إطلاق طائرة «ACJ TwoTwenty»، متوقعة أن تخلق الطائرة سوقاً جديدة بالكامل لطائرات الأعمال كبيرة الحجم، حيث تتمتع بمقصورة مرنة تلبي من خلالها متطلبات طائرات رجال الأعمال الكبيرة وطويلة المدى.

وقال بينوا ديفورج رئيس شركة «إيرباص لطائرات رجال الأعمال»: «نفخر بتعزيز محفظة الشركة من عائلات طائرات رجال الأعمال مع إطلاق طائرة ACJ TwoTwenty، التي تجمع بين المدى العابر للقارات وبين المساحة الشخصية الأوسع وأعلى مستويات الراحة للركاب، فضلاً عن أحدث منصات التكنولوجيا التي تضمن الموثوقية العالية والتوفير من الناحية الاقتصادية، حيث نتوقع أن تشهد الطائرة إقبالاً واعداً ضمن سوق طائرات رجال الأعمال المتنامية نظراً لجاذبيتها في هذه النواحي».

ومع قدرة الطائرة على أن تشغل ذات المساحة الاعتيادية التي تشغلها الطائرات الأخرى عند الاصطفاف، والإقلاع من ذات المطارات التي تقلع منها طائرات رجال الأعمال المنافسة، ستوفر طائرة ACJ TwoTwenty ثلاثة أضعاف مساحة المقصورة ولكن مع تكاليف تشغيل أقل بمقدار الثلث من طائرات عائلة إيرباص A220 الأحدث وعالية الأداء.

تتميز الطائرة الحديثة بمدى أطول من الطيران حتى 5,650 ميل بحري أي نحو 10,500 كيلومتر أو ما يعادل 12 ساعة طيران، ما يمكنها من الربط المباشر بين مدن مثل لندن ولوس أنجلوس، أو بين موسكو وجاكارتا، أو بين طوكيو ودبي، أو بين بكين وملبورن، بما يعود بالفائدة على برنامج A220 بالكامل.

وتتميز «ACJ TwoTwenty» بمساحة خاصة تبلغ 73 مترًا مربعًا / 785 قدمًا مربعًا موزعة على ستة مناطق خاصة بكبار الشخصيات، كما ستوفر ترتيباً داخلياً مخصصاً ومفروشات مصنوعة يدوياً، لتتسع لنحو 18 راكباً للعمل والاسترخاء والاستمتاع بوجبات الطعام، بفضل مرونة المقصورة العالية والخيارات التي تناسب احتياجاتهم وأذواقهم.