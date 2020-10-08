شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز حماية المستهلك يؤكد تلقيه 55 ألف شكوى خلال 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أن قانون حماية المستهلك من أقوى القوانين فى العالم، موضحا أن الجهاز أعلن تدشين مرصد إعلامى يرصد كل الإعلانات الموجودة على وسائل الإعلام، وبحث ما إذا كانت هذه الإعلانات حاصلة على تراخيص وموافقات. وأشار إلى أن الجهاز تلقى منذ أن توليه المسؤولية منذ 3 أشهر، ما يقرب من 55 ألف شكوى بسبب المجالات التى تم فتحا مؤخرا ومن بينها خدمات تطوير العقارى.

وحذر خلال تصريحات لبرنامج "المواجهة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، المستهلك من شراء أى سلعة تؤثر على صحته وشعره وبشرته خاصة إذا كانت تسلك السعة مجهولة المصدر، موضحا أن الجهاز تلقى العديد من القضايا فى هذا الشأن.

ولفت إلى من بين القضايا التى تلقاها جهاز حماية المستهلك، أن إحدى السيدات استخدمت كريم تسبب فى عاهة مستديمة، بجانب أن من القضايا المهمة أن إحدى السيدات ادعت في بعض الإعلانات أنها دكتورة مشهورة فى الشعر وتقوم بصناعة كريم معجزة، ثم تبين بعد القبض عليها أنها حاصلة على دبلوم تجارة، وتقوم بصناعة الكريم فى مطبخها بالمنزل.