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شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع 7 جنيهات فى سوق الصاغة وعيار 21 يسجل 820 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بقيمة 7 جنيهات، وذلك على خلفية هبوط أوقية الذهب لأدنى من 1900 دولار " نقطة المقاومة"، وهو ما أثر على الذهب في السوق المصرى ليتراجع إلى 820 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر رواجا في مصر.
أسعار الذهب اليوم..
عيار 18 سجل 702.75 جنيه
عيار 21 سجل 820 جنيها
عيار 24 سجل 937.25 جنيه
الجنيه الذهب 6560 جنيها
أوقية الذهب 1885 دولار
قال مجلس الذهب العالمي اليوم الأربعاء إن البنوك المركزية باعت في أغسطس ذهبا أكثر مما اشترت لتنهي عاما ونصف العام من الزيادة الشهرية في مشتريات الذهب مما ساهم في توقف الصعود السريع لسعر المعدن الأصفر ، وارتفع الذهب من فوق 1500 دولار بقليل في بداية 2019 إلى مستوى قياسي عند 2072.50 دولار في أوائل اغسطس ثم نزل لحوالي 1900 دولار ، ودفع المستثمرون في أوروبا وأمريكا الشمالية الأسعار للصعود وجمعوا الذهب على أمل أن يحتفظ بقيمته خلال أزمة كورونا.
وقال مجلس الذهب إن البنوك المركزية، تحوز إجمالا 35 ألف طن من الذهب بقيمة حوالي تريليوني دولار، باعت 12.3 طن أكثر مما اشترت في أغسطس.واشترت البنوك المركزية 656 طنا من الذهب في 2018 وهو أعلى رقم في نصف قرن. وبلغت المشتريات في العام الماضي 650 طنا
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