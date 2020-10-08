شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"الملابس الجاهزة": الدولة قدمت مبادرات لدعم الصناعة ونحتاج تثبيت الخامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد عزت، عضو غرفة صناعة الملابس الجاهزة، إن صناعة الملابس الجاهزة فى مصر تمتلك مؤهلات تجعلها قادرة على قيادة القطاع الصناعى ككل نحو تحقيق معدلات نمو مرتفعة، خاصة وأن هذا القطاع كثيف الاستهلاك العمالة ولديه عدد من الصناعات المرتبطة منها الغزل والنسيج والتطريز والطباعة والغسيل والصباغة والطباعة وغيرها.

وأضاف فى حديثه لـ"الخليج 365"، أن هناك مبادرات قوية من الحكومة لدعم وتقوية القطاع الصناعى، وهذا يؤهلنا لزيادة الصادرات، وقطاع الملابس الجاهزة المصرى مؤهل للمنافسة خارجيا حتى في أوروبا، وفعليا هناك صادرات مصرية لها وضع كبير في الدول الأوروبية، وهذا توجه الكثير من المصانع حاليا.

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وأشار عزت إلى أهمية تثبيت سعر خامات الإنتاج، لأن ارتفاع أسعارها ينعكس على تكلفة المنتج النهائي، وكلما ارتفع سعر المنتج قلت قدرته على المنافسة في الأسواق الدولية، لافتا إلى أن الصين وتركيا رغم تطور صناعة الملابس لديهم، إلا أن مصر بها صناعة ملابس فاقت المنتج التركي والصينى في كثير من المنتجات.

وأوضح محمد عزت، أنه لابد من مساعدة المصانع على التواصل مع عملاء بهدف التصدير، فالمنتج الوطنى في حاجة إلى الترويج له خارجيا، ووقتها سيكون في مكان أفضل وسيحقق أرقام كبيرة من حيث حجم التصدير.

وتابع عزت، أن هناك مدخلات إنتاجية بسيطة يتم استيرادها من الخارج، إذا تم تصنيعها في مصر، فإن التكلفة الإنتاجية ستتراجع بشكل واضح، لافتا إلى أن صناعة الاكسسوارات في الملابس الجاهزة تحتاج الآن نظرة من الدولة، وذلك عبر توطينها في مجمعات صغيرة، وهذه المجمعات يمكن أن تنتج المدخلات الصغيرة للمصانع الكبيرة، وهذا يخلق تكامل صناعى ينعكس بصورة مباشرة على القطاع الصناعى ككل.