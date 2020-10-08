شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادي يكشف أهمية استثمارات الوكالة الأمريكية للتنمية في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أهمية بروتوكول التعاون بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية، موضحًا أن هذا البروتوكول يزيد من استثمارات الوكالة الأمريكية في مصر وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على الوضع الاقتصادى المصرى.

وقال مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، إن حجم إنفاق هذه الوكالة من استثمارات يصل إلى 800 مليون دولار، وهو رقم كبير، موضحًا أن هذا البروتوكول سيزيد من حجم التمويل والاستثمارات لتلك الوكالة.

وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن الوكالة ستضخ خلال الفترة الراهنة استثمارات بـ 22,8 مليون دولار، يدعم من خلاله عدة قطاعات.

وفى وقت سابق أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية الاتفاقيات المشتركة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين لدعم ريادة الأعمال في مصر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تأتي ضمن شركاء التنمية، الذين ساهموا في دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منذ 2011.