شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 65146 حاوية تجارية بشركة الإسكندرية خلال سبتمبر الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن أنه تم تداول نحو 65146 حاوية فى محطتى حاويات الإسكندرية والدخيلة خلال شهر سبتمبر الماضي.

فيما تم تداول 67733 حاوية من خلال 67 سفينة بمحطتى حاويات شركة الإسكندرية لتداول الحاويات وذلك خلال شهر أغسطس الماضى، مقارنة بتداول 69111 حاوية من خلال 69 سفينة فى شهر يوليو الماضى.

أضافت الشركة بحسب ما نشرته على موقعها الإلكتروني، أن من بين الحاويات المتداولة 24 حاوية ترانزيت فقط، لافتة إلى أن الخط الملاحى MSC تصدر الخطوط فى عدد الحاويات بعدد 18781 حاوية ، تلاه HPL بعدد حاويات 6934 ثم الخط الملاحى ARK بعدد حاويات 5563 ويليع الخط الملاحى EVG بعدد 3950 حاوية، والخط الملاحى CMA بـ3837حاوية.

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كانت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات كشفت في بيان لها عن تداول أكثر من 914,000 حاوية خلال العام المالي الماضي، وذلك بقيمة 2.5 مليار جنيه.

وأوضحت الشركة أن الشركة حققت ربحا خلال العام المالى الماضى بلغ نحو 1.491 مليار جنيه مقارنة بربح العام المقارن البالغ 1.8 مليار جنيه.

وأرجعت الشركة الانخفاض إلى انخفاض إيرادات نشاط التخزين والتفريغ والشحن ، بجانب انخفاض سعر الدولار وانخفاض الحاويات المتداولة.