شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "أمازون" يغلق مرتفعاً 3% وسط توقعات إيجابية بشأن مبيعات "برايم داي" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "أمازون دوت كوم" خلال تعاملات يوم الأربعاء في ظل توقعات بمبيعات قوية ضمن "أمازون داي".



وذكر محللون لدى شركة "إي ماركيتير" البحثية بأن مبيعات "أمازون برايم داي" عن عام 2020 ربما تصل إلى حوالي عشرة مليارات دولار وذلك مع الاستعداد لموسم التسوق المتزامن مع بداية موسم العطلات في الولايات المتحدة.



وأوضح المحللون أن المبيعات سوف تصل إلى 9.91 مليار دولار على أن يكون نصيب المبيعات في أمريكا منها 6.17 مليار دولار.

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وسوف ينطلق حدث "أمازون برايم داي" في الثالث عشر والرابع عشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وكان من الأساس ينطلق في فصل الصيف، لكن تم تأجيله بسبب أزمة كورونا.



وتجدر الإشارة إلى أن "امازون" تعد من الشركات القليلة حول العالم التي استفادت بقوة من أزمة كورونا حيث قفز سهمها هذا العام بنحو 71% حتى اليوم.



وفي ختام التداولات، ارتفع سهم "أمازون" بنسبة 3.1% إلى 3195.6 دولار، وسجل أعلى سعر عند 3200 دولارا وأقل سعر عند 3132.3 دولار.