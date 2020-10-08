شكرا لقرائتكم خبر عن "جوجل" و"أوراكل" تواجهان دعوى قضائية ربما يتوقف عليها مستقبليهما والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تواجه "أوراكل" و"جوجل" – المملوكة لـ"ألفابت" – دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية الأمريكية بشأن حقوق ملكية فكرية بمليارات الدولارات.



وتزعم الشركتان أن مستقبل كل واحدة منهما سوف يتوقف على النتائج أو الحكم في هذه الدعوى القضائية.



وتتعلق الدعوى القضائية بمراكز البيانات التابعة لـ"جوجل" وكيفية استغلال الشفرات في تطوير وإطلاق نظام تشغيل الجوالات الشهير "أندرويد".

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وتزعم "أوراكل" أن "جوجل" سرقت ما يصل إلى 11.5 ألف سطر من الشفرات المكتوبة في الأساس على يد مهندسيها ومصمميها ومبرمجيها .



وأكدت "جوجل" أنها استغلت آلاف الشفرات غير الخاضعة لحقوق الملكية الفكرية وفق قانون حماية حقوق الملكية الفكرية واستغلالها في الولايات المتحدة.



وتم الاستماع إلى حجج وشهادات للشهود في الدعوى أمام المحكمة الدستورية على أن يتم البت فيها خلال الأشهر القليلة المقبلة تمهيدا لاتخاذ القرار والحكم النهائي عام 2021.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "ألفابت" بنسبة 0.5% إلى 1459.1 دولار وسجل أعلى سعر عند 1468.9 دولار وأقل سعر عند 1433.2 دولار.