شكرا لقرائتكم خبر عن الداو جونز يعزز مكاسبه إلى أكثر من 500 نقطة ويغلق أعلى 28 ألف نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات يوم الأربعاء معززة ماسبها عقب تصريحات الرئيس "دونالد ترامب" فضلا عما جاء من توقعات إيجابية في محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي.



وكان "ترامب" قد أوقف محادثات الجمهوريين والديمقراطيين بالكونجرس بشأن حزمة التحفيز المالي الثانية لمواجهة تداعيات كورونا على الاقتصاد، وقرر تأجيلها لما بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.



وذكر "ترامب" اليوم بأنه سيسعى لتمديد برنامج حجمه 25 مليار دولار لتقديم مساعدات مالية للأمريكيين لدعمهم في مواجهة كورونا، كما تحدث أيضا عن تقديم الدعم اللازم لشركات الطيران.



وفي سياق منفصل، كشف محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي عن أن غالبية الأعضاء لاحظوا تعافي النشاط الاقتصادي الأمريكي بوتيرة أسرع من التوقعات خلال الأشهر القليلة الماضية مقارنة بالربع الثاني.

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وفي سوق النفط، انخفضت العقود لخام "ويست تكساس" الأمريكي تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 1.8% أو ما يعادل 72 سنتا وأغلقت جلسة نيويورك عند 39.95 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 40.3 دولار وأقل سعر عند 39.2 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1.6% أو ما يعادل 66 سنتا وأغلقت جلسة لندن عند 41.99 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 42.4 دولار وأقل سعر عند 41.3 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.9% (ما يعادل 530 نقطة) إلى 28303 نقاط، وسجل أعلى مستوى عند 28369 نقطة وأقل مستوى عند 27971 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 1.9% (ما يعادل 210 نقاط) إلى 11364 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 11380 نقطة وأقل مستوى عند 11258 نقطة.



وارتفع مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 1.7% (ما يعادل 58 نقطة) إلى 3419 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3426 نقطة وأقل مستوى عند 3384 نقطة.