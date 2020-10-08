- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تغلق على ارتفاع مدعومة بالطلب الصيني والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تعاملات يوم الأربعاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى بيانات الطلب الصيني.
وذكرت مصادر لوكالة "إس أند بي جلوبال بلاتس" أن هناك تأخير في زراعة محاصيل الذرة في البرازيل.
وبلغ إجمالي صادرات الولايات المتحدة من الصويا نحو 6.6 مليون طن حتى الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري مقارنة بـ4.2 مليون طن في نفس الفترة قبل عام، وأكثر من نصف صادرات هذا العام كانت للصين.
وتشير التوقعات إلى أن الصين سوف تمتثل لشروط المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بشراء أكثر من 43 مليون طن من الصويا خلال عام 2020 من الولايات المتحدة.
وبناء على هذه المرحلة الموقعة منتصف يناير/كانون الثاني، تلتزم بكين بشراء سلع أمريكية بقيمة 200 مليار دولار من بينها سلعا زراعية بقيمة 80 مليار دولار بين يناير/كانون الثاني 2020 وديسمبر/كانون الأول 2021.
من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 93.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.9 نقطة وأقل مستوى عند 93.5 نقطة.
وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للصويا تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 0.5% إلى 10.49 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 10.59 دولار وأقل سعر عند 10.37 دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر الصويا تغلق على ارتفاع مدعومة بالطلب الصيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.