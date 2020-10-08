شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض طفيف رغم تراجع العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الفضة خلال تعاملات يوم الأربعاء على الرغم من تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية لكن المعادن النفيسة وقعت تحت وطأة الضغوط عقب تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".



وذكر الرئيس "ترامب" أمس الثلاثاء بأنه قرر وقف محادثات الجمهوريين والديمقراطيين بالكونجرس بشأن حزمة التحفيز المالي الثانية لمواجهة تداعيات كورونا، كما كشف اليوم عن تمديد برنامج دفع مساعدات مالية للمواطنين مع المطالبة بتقديم دعم لشركات الطيران.

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من ناحية أخرى، أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي أن غالبية الأعضاء لاحظوا تعافي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة بوتيرة أسرع من التوقعات خلال الأشهر القليلة الماضية مقارنة بالربع الثاني.



وفي سياق متصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:12 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 93.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.9 نقطة وأقل مستوى عند 93.5 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.1% أو ما يعادل سنتين إلى 23.896 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 24.120 دولار وأقل سعر عند 23.090 دولار.