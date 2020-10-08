شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني ينخفض بعد تحذيرات "كورودا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الين الياباني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات يوم الأربعاء في اعقاب تصريحات محافظ البنك المركزي "كورودا".



وعقب "كورودا" اليوم على السياسة النقدية بالإشارة إلى عدم يقين بالغ إزاء النشاط الاقتصادي الياباني.



صرح "كورودا" بأن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات بالغة بسبب أزمة فيروس كورونا وأيضا عقبات أخرى على رأسها التغيرات المناخية.

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ومع ذلك، أكد "كورودا" أن اقتصاد بلاده الثالث على مستوى العالم بعد نظيريه الأمريكي والصيني يتجه على الأرجح نحو تعاف معتدل.



وشدد على أن البنك الركزي على استعداد للحفاظ على وتيرة الإجراءات اللازمة لتخفيف القيود المالية عن كاهل الشركات وتقديم الدعم للاقتصاد من أزمته الصحية.



وأضاف بان البنك المركزي سوف يواصل المتباعة عن ككثب لكافة التطورات والآثار الناجمة عن وباء كورونا على الاقتصاد الياباني.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 21:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 105.9، وسجل أعلى سعر عند 106.1 في حين سجل أقل سعر عند 105.6.