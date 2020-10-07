شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 07-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقف ارتفاع سعر الذهب عند المتوسط المتحرك 50 الذي يشكّل ضغط سلبي جيد أمام السعر، ليدعم استمرار سيناريو الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 1860.80، بينما يتطلب تحقيقه الثبات دون 1901.80 والأهم دون 1915.00.

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