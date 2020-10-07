شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يسجل أدنى مستوى إغلاق منذ أواخر سبتمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تدولات يوم الأربعاء رغم انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن المستثمرين أقبلوا على أسواق الأسهم وعزفوا بدلا من ذلك عن المعادن النفيسة.



كان الرئيس "ترامب" قد أعلن أمس وقف محادثات الجمهوريين والديمقراطيين بالكونجرس بشأن حزمة التحفيز المالي الثانية لمواجهة تداعيات كورونا، لكنه كشف اليوم عن تمديد برنامج دفع مساعدات مالية للمواطنين مع المطالبة بتقديم دعم لشركات الطيران.

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من ناحية أخرى، كشف محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي عن أن غالبية الأعضاء لاحظوا تعافي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة بوتيرة أسرع من التوقعات خلال الأشهر القليلة الماضية مقارنة بالربع الثاني.



وفي سياق متصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 93.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.9 نقطة وأقل مستوى عند 93.5 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.9% أو 18 دولارا إلى 1890.80 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى منذ الثامن والعشرين من سبتمبر/أيلول، وسجل أعلى سعر عند 1902.4 دولار وأقل سعر عند 1877.1 دولار.