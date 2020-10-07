شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يزيد خسائره بعد ارتفاع المخزون الأمريكي للمرة الأولى في 4 أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء وزادت خسائرها في أعقاب صدور بيانات المخزونات الأمريكية التي سجلت ارتفاعا في الأسبوع الماضي بعد ثلاثة أسابيع من التراجع.



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة عن ارتفاع مخزونات الخام في أمريكا بنصف مليون برميل إلى 492.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضها بمليوني برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن ارتفاع في مخزونات النفط بحوالي 951 ألف برميل خلال نفس الفترة.

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من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 93.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.9 نقطة وأقل مستوى عند 93.5 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود لخام "ويست تكساس" الأمريكي تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بحلول الساعة 18.05 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.7% إلى 39.5 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 40.3 دولار وأقل سعر عند 39.2 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 2.4% إلى 41.6 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 42.4 دولار وأقل سعر عند 41.3 دولار.