شكرا لقرائتكم خبر مجموعة الأعمال السعودية تؤكد على العمل المشترك لرسم مسار التعافي من الأزمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس مجموعة الأعمال السعودية يوسف البنيان، على ضرورة العمل معا لرسم مسار التعافي من الأزمة، بحيث تتاح للاقتصادات العالمية إعادة البناء بشكل أفضل وبطريقة أكثر شمولا واستدامة، مبينا أن مجتمع الأعمال السعودي تعامل بمرونة وابتكار مع التحديات هذا العام.

وقال البنيان خلال لقائه بالإعلاميين عن بعد أمس «عندما تولت السعودية رئاسة مجموعة العشرين ومجموعة الأعمال السعودية، لم يكن وباء فيروس كورونا المستجد متفشيا. فقد كان علينا التعامل خلال الأشهر الماضية مع قدر كبير من عدم اليقين. ولكن الأهم أنه تعين علينا العمل معا لرسم مسار التعافي من الأزمة، بحيث تتاح للاقتصادات العالمية إعادة البناء بشكل أفضل وبطريقة أكثر شمولا واستدامة.»

وأضاف البنيان «لقد تعامل مجتمع الأعمال السعودي بمرونة وابتكار مع التحديات التي واجهتها رئاسة هذا العام، انطلاقا من التزامنا بالابتكار والتركيز على المستقبل. ونفتخر بما تمكنا من تحقيقه رغم الصعوبات، ونتطلع إلى مواصلة التعاون وتعزيز دور المملكة الرائد على الساحة الدولية بتوجيه من كبار قادتها».

وأطلعت مجموعة تواصل الأعمال السعودية، الممثل الرسمي لمجتمع الأعمال لدول مجموعة العشرين، عددا من الإعلاميين السعوديين أمس على مبادراتها وتوصيات سياساتها التي ستقدم إلى مجموعة العشرين في وقت تستعد فيه المجموعة لاستضافة قمة B20 في الرياض خلال الفترة من 26 إلى27 أكتوبر. وتعد المملكة أول دولة في الشرق الأوسط ترأس مجموعة العشرين ممثلة المنطقة والدول النامية.

وكانت المجموعة أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع عن توصياتها الـ25، المتعلقة بقضايا رئيسة مثل التحول الرقمي، وتمكين النساء في الأعمال، والتجارة، والتمويل، والبنية التحتية، والطاقة، والاستدامة، والامتثال والنزاهة، ومستقبل العمل والتعليم.

26 % من الأعضاء

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وعملت مجموعة تواصل الأعمال السعودية خلال العام الماضي على إعداد توصيات بسياسات شاملة وعملية من خلال المشاورات التي أجرتها مع أكثر من 650 من قادة الأعمال من دول مجموعة العشرين وخارجها.

وكان لمجتمع الأعمال السعودي تمثيل كبير في فرق عمل مجموعة الأعمال الستة ومجلس سيدات الأعمال، حيث شكل السعوديون 26% من مجموع الأعضاء. كما أشرف قادة الأعمال السعوديون على عملية وضع إجراءات السياسات كرؤساء لكل فريق عمل ولمجلس العمل.

تلبية الاحتياجات الفورية

وشملت جهود مجموعة الأعمال السعودية خلال عام 2020 إطلاق المبادرة المعنية بفيروس كورونا المستجد والتي تهدف إلى تلبية الاحتياجات الفورية وتحقيق الأهداف متوسطة وبعيدة المدى. فقد قدمت المجموعة تقريرا خاصا إلى مجموعة العشرين حول «الانطلاق السريع للاقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد الجائحة»، وأصدرت بيانات مشتركة عدة مع مجموعات أخرى ومنظمات عالمية تدعو إلى العمل التعاوني في مختلف المجالات، ومنها التجارة والطاقة والعمل (بما في ذلك حماية الفئات الأكثر ضعفا مثل النساء ورواد الأعمال) والنزاهة والامتثال.