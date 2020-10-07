شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.13% بختام الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.13% خاسراً 10.54 نقطة ليغلق عند مستوى 8358.79 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 5.72% رابحاً 813.99 نقطة ليغلق عند مستوى 15033.72 نقطة، وبلغ حجم التداول 431.5 مليون سهم بقيمة 10.9 مليار ريال.

وهبط 11 قطاعا بسوق السعودية، على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.44%، أعقبه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.77%، يليه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.52%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.33%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.32%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.26%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.24%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.11%، فيما ارتفع قطاع المرافق العامة بنسبة 1.14%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.47%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.76%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.33%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.24%.

وقفز 82 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أنعام القابضة" بنسبة 9.99%، ثم سهم "الخليجية العامة" بنسبة 9.99%، ثم سهم "البحر الأحمر" بنسبة 9.99%، فيما تراجع 107 سهماً على رأسها سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 8.05%، ثم سهم "بحر العرب" بنسبة 3.42%، ثم سهم "زين السعودية" بنسبة 2.73%، فيما تصدر سهم "أمانة للتأمين" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 851.3 مليون ريال سعودي.

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وفي سياق متصل أعلنت شركة البلاد المالية، عن إجراء عملية إعادة التوازن لسلة الصكوك المكونة لصندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية، لتتماشى مع مكونات المؤشر الاسترشادي للصندوق.