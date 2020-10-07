شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 42.35 دولار لبرنت و40.25 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم 42.35 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت منخفضة بمقدار 30 سنتا أو ما يعادل 0.7% وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40.25 دولار للبرميل منخفضة بمقدار 42 سنتا أو ما يعادل 1%.
وشهدت أسعار النفط اليوم تراجعا بعدما قوض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الآمال بشأن رابع حزمة تحفيز لدعم الاقتصاد المتضرر من جائحة فيروس كورونا إضافة إلى زيادة تفوق المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية وفقا لرويترز وو واجهت الأسعار ضغوطا بفعل بيانات من معهد البترول الأمريكي كشفت زيادة مخزونات الخام الأمريكية 951 ألف برميل في الأسبوع الماضي لكن القيود المطبقة على الإمدادات حدت من الخسائر.
وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية امس توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط فى 2021 بمقدار 280 ألف برميل يوميا إلى 6.25 مليون برميل يوميا وقلصت الإدارة في توقعها الشهري تقديرها لنمو الطلب في 2020 بواقع 300 ألف برميل يوميا إلى 8.62 مليون برميل يوميا.
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