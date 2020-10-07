شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات اليوم الأربعاء 7-10-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بقيمة 5 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 827 جنيها للجرام، وذلك بسبب هبوط أوقية الذهب مسجلة 1894 دولارا مقابل 1905 دولارات. أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 18 : 708.85 جنيه. عيار 21 : 827 جنيها. عيار 24 : 945.10 جنيه. وانخفضت أسعار العملات اليوم أمام الجنيه المصرى، ووفقا لآخر تحديثات فى البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوم: 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع . Advertisements سعر اليورو الأوروبى: 18.37 جنيه للشراء، 18.56 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى: بلغ 20.13 جنيه للشراء، 20.38 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى: مسجلا 4.09 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى: بلغ 48.76 جنيه للشراء، و51.54 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى: بلغ 4.24 جنيه للشراء، و 4.29 جنيه للبيع.

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