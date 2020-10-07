شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بجلسة الأربعاء.. ورأس المال يربح 2.9 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء عربية وأجنبية، وربح رأس المال السوقي 2.9 مليار جنيه، ليغلق عند 631.149 مليار جنيه.

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وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 11326 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 2124 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 13178 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 4323 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 2006 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 2932 نقطة.