الأسهم الأمريكية تقفز عند الفتح متجاوزة صدمة وقف محادثات التحفيز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قفزت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية واحدا بالمئة إثر الفتح اليوم الأربعاء، معوضة خسائر الجلسة السابقة التي أوقد شرارتها قرار الرئيس دونالد ترامب المفاجئ وقف محادثات التحفيز، في حين سجل سهم ليفي شتراوس ذروة أربعة أسابيع بعد الإعلان عن أرباح فصلية مفاجئة. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 198.60 نقطة بما يعادل 0.72 بالمئة ليصل إلى 27971.36 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 23.61 نقطة أو 0.70 بالمئة مسجلا 3384.56 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 117.07 نقطة أو 1.05 بالمئة إلى 11271.68 نقطة.

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