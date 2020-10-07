شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتياطي الاتحادي: تعافي الاقتصاد الأمريكي كان أسرع من التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت فاعليات ما دار داخل اجتماع الاحتياطي الاتحاجي يومي الخامس عشر والسادس عشر من سبتمبر/أيلول الماضي أن غالبية الأعضاء لاحظوا تعافي النشاط الاقتصادي ي الولايات المتحدة بوتيرة أسرع من التوقعات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة مقارنة بالربع الثاني.



وذكر أعضاء البنك المركزي أن استثمارات الشركات بدأت في التعافي مؤخراً كما أن نشاط الشركات والقطاعات الاقتصادية بوجه عام كان أفضل من التوقعات رغم أنه لا يزال دون مستويات ما قبل جائحة كورونا.



وشدد الاحتياطي الاتحادي على حاجة الاقتصاد الأمريكي للمزيد من الدعم المالي من أجل استمرار وتيرة التعافي بشكل سريع.



ويرى أعضاء البنك المركزي أن غياب المزيد من الدعم المالي من الكونجرس الأمريكي يعني المزيد من الصعوبات أمام الأسر والشركات والاقتصاد بوجه عام.